Президент США Джо Байден является угрозой демократии, преследуя политических оппонентов в суде. Такое мнение выразил бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, приведя в своем выступлении цитату российского президента Владимира Путина.

«Они [администрация Байдена] готовы нарушить Конституцию США <…> ради победы <…>. Джо Байден представляет собой угрозу демократии», — сказал Трамп, выступая на встрече с избирателями в Нью-Гэмпшире, передает ТАСС.

Он также процитировал слова Путина о том, что события в США «показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

Ранее президент России в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума выразил мнение, что преследование Трампа, претендующего на переизбрание, демонстрирует «гнилость американской политической системы» и представляет собой нечестную политическую конкуренцию. По словам Путина, «все, что происходит с Трампом, — это преследование по политическим мотивам» политического конкурента.