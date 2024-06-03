Экс-президент США Дональд Трамп высказал мнение, что именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству, а не изменение климата, как считает нынешний глава государства Джо Байден. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Трамп подчеркнул, что глобальное потепление, которое Байден назвал величайшей экзистенциальной угрозой, таковым не является, а вот применение ядерного оружия нанесет ущерб, о размере которого даже не нужно и говорить.

Бывший президент отметил, что это будет полным уничтожением всего человечества.