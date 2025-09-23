После военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российское медиаполе вкупе с определенными прослойками общества пережило стремительную и глубокую трансформацию. Плюрализм мнений, пусть и формальный, стремительно уступил место единому голосу.

Российские СМИ, словно подхватив опасную инфекцию, заразились «острым вирусом патриотизма» — агрессивного, неосмысленного, тотального, беспощадного. И против этой лже-патриотической бактерии пока еще антидот не найден.

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль фактически ввёл в действие «военное положение» в информационном пространстве.

Был введён закон о «фейках» — формулировка, под которую можно подогнать любое инакомыслие. Упоминание войны как «войны», а не «специальной военной операции», стало уголовным преступлением. Таким образом, в один момент вся медиасреда оказалась в условиях строгой цензуры, где за слово можно сесть в тюрьму.

Журналистика уступила место агитпропу. Вместо поиска истины — трансляция «правильной» версии событий. Вместо вопросов — лозунги. Вместо анализа — проповеди.

Особенно показательной стала трансформация отношения к Украине. Телеканалы, государственные и окологосударственные СМИ, блогеры и лидеры мнений в социальных сетях, которые ещё недавно называли украинцев «братским народом» и «славянскими родственниками», развернулись на 180 градусов. В считанные недели пропагандистский нарратив сменился: оказалось, что украинцы — не братья, а «нацисты», «фашисты» и «американские марионетки».

Стереотипы и враждебные клише начали транслироваться непрерывно: украинская государственность — «искусственная», армия — «террористическая», народ — «зомбирован Западом».

Если до войны звучали фразы о «близости культур» и «единых исторических корнях», то после февраля 2022 года на их место пришли обвинения в «геноциде», культе Бандеры и предательстве «истинных славянских ценностей».

Вы знаете, идиотизм, наряду с ура-патриотизмом, — штука заразная. Вот и зомбированная российская общественность, отложив все насущные проблемы — от цен на продукты до обрушенной системы здравоохранения, — дружно вышла на «охоту на ведьм».

Под прицелом оказались соседи, коллеги, родственники, артисты, учителя, блогеры — все, кто не выразил достаточного восторга по поводу происходящего или усомнился в «линии партии и государства».

И на этом фоне братоубийственной войны вовсю блистают российские спецслужбы, которые денно и нощно не дремлют и заботятся о безопасности России.

Почти каждый день подконтрольные Кремлю СМИ сообщают о новых разоблачениях: якобы сотрудники Службы безопасности Украины пачками вербуют российских обывателей — от школьников до пенсионеров и пенсионерок — с целью совершения терактов на территории России.

Эти истории порой абсурдны до невозможности, но успешно выполняют свою функцию: поддерживать в обществе атмосферу страха, подозрительности и слепой веры в то, что враг повсюду.

Самое смешное или, скорее, самое трагикомичное — то, что рупоры кремлёвской пропаганды, разгоняя такие фейки, не задумываются об обратной стороне медали: до чего довели страну и её народ, что люди — если верить этим же сюжетам — готовы за копейки «продать родину». Получается, враги вовсе не вербуют, а просто находят. И находят легко.

Впрочем, и здесь не всё просто. Списывать всё на алчность и продажность россиян, позарившихся на щедрые дары украинских «нацистов», не получается.

За этим стоит не столько жадность, сколько обнищание, безысходность, отсутствие веры в государство, в завтрашний день и в справедливость.

Тем не менее, в России находятся люди, которые выступают против этой несправедливой и разрушительной войны — не по зову денег, а по зову души. Их немного, но они есть. И именно в таких людях — главный ресурс для будущего исцеления страны.

И вот вам пример. В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мужчину и его 55-летнего отца при попытке подрыва моста через реку, сообщила ФСБ.

По данным спецслужбы, их подозревают в серии диверсий: взрыве газопровода в Сызранском районе в 2023 году, повреждении двух железнодорожных мостов в 2024-м и подрыве трансформаторной подстанции на Куйбышевском НПЗ.

«СВО — это чёрный день для меня. Это просто то, чего не должно было быть», — говорит на распространенной ФСБ видеозаписи один из мужчин.

При задержании сын пытался покончить с собой и заявил, что действовал из-за несогласия с войной в Украине, вовлекая в акции отца. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит пожизненное заключение. «Я за людей… Я против зла», — уточнил он, отвечая на вопрос, почему пытался покончить с собой при задержании.

Конечно же, террор – не самый оптимальный метод для восстановления справедливости, и этому нет никакого оправдания.

Но во время Второй мировой войны советские партизаны, устраивая диверсии против фашистских оккупантов, совершали те же действия. И это приветствовалось и приветствуется. И с этой точки зрения, вышеназванные отец и сын совершенно правы в своих деяниях, хоть они и подпадают под статьи УК РФ…