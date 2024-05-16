Художник Тарана Мустафаева раскрыла «Симфонию души» своих картин.

Выставка под таким названием открылась в Русском доме в Баку, сообщает #. Она будет радовать бакинцев до 26 мая.

Член Союза художников России, руководитель книжного клуба Хары Бюль Бюль Тарана Мустафаева — художник необыкновенного размаха. На суд публики она представила свыше 30 работ, выполненных в самой разной технике.

Персидские мотивы и народные инструменты как отголоски основного места работы автора — Международного Центра Мугама.

По специальности Тарана Мустафаева бухгалтер, но уже долгие годы профессионально занимается живописью.

Это ее первая персональная выставка: «В искусстве я придерживаюсь тех же принципов, что и в жизни — делать то, что велит сердце, делать это честно и искренне», — признается художник в интервью #.

В одной из своих картин Тарана Мустафаева показывает, как человек может поменять свою судьбу, следуя зову своего сердца.

«Когда мы во что-то верим, это реализуется. Я работаю бухгалтером, так хотел мой отец, который всегда говорил, что «искусство не накормит тебя, дочка». И я с ним согласна, так как я смогла обрести профессию, а искусство же было во мне с рождения. Я рисовала и продолжаю это делать, развиваюсь как художник», — говорит художник.

В своих работах Тарана Мустафаева отражает культуру родного Азербайджана и демонстрирует мультикультурализм и толерантность нашего народа:

«Я всегда хочу подчеркнуть в своем творчестве, что мы — мусульмане, очень миролюбивые и талантливые люди. Мне нравится соединять культуры и быть частью единого культурного пространства», — говорит художник.

В день открытия художник продала две картины. Признается, что все прошло на высоком уровне и благодарит за эту организацию и поддержку Русский дом в Баку.