В Baku Marriott Boulevard Hotel состоялся фестиваль Zəfərin İZi, организованный Женским сообществом «İZ Community» при поддержке «KOBİA» — Агентства по Развитию Малого и Среднего Бизнеса, сообщает #.

Подробнее о мероприятии рассказала Рена Наджафзаде-Саддадинова, основатель Женского сообщества «İZ Community»:

«Наш фестиваль «Zəfərin İZi» приурочен к третьей годовщине исторической Победы Азербайджана и организован с целью развития женского предпринимательства. Ежегодные фестивали «İZ Community» посещают десятки тысяч гостей, и сегодняшний, седьмой по счету- не исключение».

В этот день Baku Marriott Boulevard Hotel посетили известные личности, общественные деятели, представители СМИ, блогеры, инфлюенсеры и другие гости.

В рамках фестиваля была организованы ярмарка 100 женщин-предпринимателей, а также фудкорт и музыкально-танцевальная программа.

«İZ Community» регулярно проводит мероприятия в поддержку женского предпринимательства. В их числе: бизнес-завтраки, бизнес-ланчи, туры, образовательные тренинги и культурные мероприятия.

Всей своей насыщенной деятельностью сообщество делится в социальных сетях: в Instagram (@iz.community), Facebook (İZ — İnamlı və Zərif), Youtube (İZ Community — Women’s Community Azerbaijan) и Tiktok (@iz.community).