Женское сообщество «İZ Community» организует 12 ноября праздничный фестиваль «Zəfərin İZi».

Как сообщает #, фестиваль пройдет в Baku Marriot Boulevard Hotel. Это будет уже седьмой большой фестиваль в поддержку женского предпринимательства в Азербайджане. Фестиваль приурочен к исторической Победе Азербайджана в освободительной 44-дневной войне в Карабахе.

В рамках фестиваля состоится ярмарка с участием 100 женщин-предпринимателей, представляющих различные сегменты: ручные изделия, декор интерьера, косметика, аксессуары, одежда, посуда, продукты, сладости, сувениры, выставка художниц «İZ Community», музыкально-танцевальная программа, тренинги и мастер-классы и др,

Вход на выставку — свободный.