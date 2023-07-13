10 июля в галерее «NUR Art House» в рамках фестиваля «Наследие Гейдара Алиева», посвященного 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, состоялось открытие памятной выставки известного азербайджанского художника-режиссера Назима Мамедова.

Выставка организована НПО «Arts Council Azerbaijan» и «NUR Art House», сообщает #.

Выступивший на открытии руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов отметил, что ежегодно в Баку проводится выставка, посвященная талантливому неординарному и оригинальному живописцу Назиму Мамедову, чье имя неразрывно связано с самыми любимыми мультфильмами нашего детства. Будучи одним из авторов первых азербайджанских мультфильмов, он внес большой вклад в становление и развитие национальной анимации. Деятельность Мамедова отличалась своей многогранностью. Помимо мультипликационных фильмов, он занимался станковой живописью, графикой и книжной детской иллюстрацией. Его картины широко известны не только в Азербайджане, но и за рубежом.

Картины Назима Мамедова — отражение его яркой души, красочный и яркий гимн цвету.

Для его картин характерны сочные краски, яркие цветовые гаммы, которые дают зрителю ощущение сказки наяву и погружают его в яркий и прекрасный мир волшебной фантазии. Это именно то, чего не хватает человеку, погруженному в серость будничных и однообразных дней. Картины художника пробуждают чувство прекрасного и позволяют глазу насладиться волшебным зрелищем яркого и прекрасного мира, запечатленного на сочных полотнах с неповторимой цветовой гаммой.

Назим Мамедов родился в Баку в 1934 году. В 1957 году окончил художественное училище имени Азима Азимзаде. В 1961 году завершил мультипликационные курсы на киностудии «Союзмультфильм» в Москве, в том же году приступил к работе в качестве режиссера-мультипликатора на киностудии «Азербайджанфильм». Его учителями были известные аниматоры Хитрук, Давыдов, Шварцман. Назим Мамедов автор более 20 азербайджанских мультипликационных фильмов. Он также принимал участие в производстве сорока документальных фильмов. Свой первый мультипликационный фильм «Медведь и мышь» (считается первым полноценным азербайджанским мультфильмом) снял в 1970 году. А в 1988 году создал первую в республике мульт-оперу в 5 частях «Прекрасная Фатма». В 2013 годы был создан «Азербайджанский Музей Анимации имени Назима Мамедова»

Назим Мамедов скончался в Баку 29 октября 2004 года.

Выставка продлится с 11-16 июля. Рабочие часы галереи с 11:00-18:00. Вход свободный.