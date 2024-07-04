Исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося режиссера и художника Назима Мамедова (1934-2004). Его яркие и незабываемые работы продолжают вдохновлять и восхищать. В честь этой знаменательной даты в столице пройдут выставки и ретроспективы, посвященные его творчеству, сообщает #.

Назим Мамедов родился в Баку в 1934 году. В 1957 году окончил художественное училище имени Азима Азимзаде. В 1961 году завершил мультипликационные курсы на киностудии «Союзмультфильм» в Москве, в том же году приступил к работе в качестве режиссера-мультипликатора на киностудии «Азербайджанфильм».

Его учителями были известные аниматоры Хитрук, Давыдов, Шварцман.

Назим Мамедов автор более 20 азербайджанских мультипликационных фильмов. Он также принимал участие в производстве сорока документальных фильмов. Свой первый мультипликационный фильм «Медведь и мышь» (считается первым полноценным азербайджанским мультфильмом) снял в 1970 году. А в 1988 году создал первую в республике мульт-оперу в 5 частях «Прекрасная Фатма». В 2013 годы был создан «Азербайджанский Музей Анимации имени Назима Мамедова»

Назим Мамедов скончался в Баку 29 октября 2004 года.