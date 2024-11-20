«В капитальном ремонте и восстановлении нуждаются 400 школ. За последние 4 года мы передали в пользование около 500 школ. Если 4 года назад у нас было 950 аварийных школ, то сегодня их 400».

Об этом на совместном заседании комитетов Милли меджлиса по аграрной политике, вопросам семьи, женщин и детей, науки и образования при обсуждении законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год» заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Он сказал, что в определенном порядке школы ремонтируются или отстраиваются заново.