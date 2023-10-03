Один из крупнейших в мире производителей пива, датская компания Carlsberg, заявила об отзыве лицензий на все свои бренды у российской дочки, пивоваренной компании «Балтика». Производитель назвал это ответом на захват бизнеса государством, так он квалифицирует передачу управления российским подразделением Росимуществу.

«Балтика» владеет в России восьмью заводами, выпускающими пиво под более чем 50 торговыми марками, включая «Балтику», Tuborg, Kronenbourg, Žatecký Gus, «Арсенальное». Компания — второй по размеру производитель пива на российском рынке.

В июне была анонсирована продажа производителя за 200 миллионов евро неназванному покупателю. Сделка была сорвана указом президента России Владимира Путина, ввёдшим в российской компании внешнее управление.

В Carlsberg 3 октября заявили, что отказываются «быть принужденными к сделке на неприемлемых условиях, оправдывающих незаконный захват бизнеса». «Балтике» разрешено использовать запасы и материалы для производства отозванных брендов до 1 апреля.