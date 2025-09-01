Правительство ФРГ спасло НАТО от распада, приняв решение об ослаблении «долгового тормоза» (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает) для увеличения расходов на оборону.

Как передает ТАСС, такое мнение выразил канцлер Германии Фридрих Мерц,

«Мы по большому счету смогли благодаря нашему решению [о расходах на оборону] сохранить НАТО», — заявил Мерц в интервью телеканалу ZDF. «Я был на саммите НАТО в Гааге. Если бы мы не изменили основной закон и мы, ФРГ, не были бы готовы тратить 3,5% [ВВП] на оборону и 1,5% на необходимую инфраструктуру, то эта НАТО, возможно, распалась бы в тот же день», — считает канцлер. «Мы это предотвратили», — добавил он.

Лидеры государств НАТО на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Страны — участницы альянса будут выделять к 2035 году не менее 3,5% ВВП на основе согласованного определения военных расходов и до 1,5% ВВП для защиты критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечения гражданской готовности и устойчивости, стимулирования инноваций и укрепления военно-промышленного комплекса.

25 марта в ФРГ вступили в силу поправки к конституции, которые позволили ослабить так называемый долговой тормоз для финансирования растущих расходов на оборону и создать специальный инфраструктурный фонд объемом 500 млрд евро.