Судан может распасться, если боевые действия между суданскими военными и Силами быстрого реагирования (СБР) не завершатся, заявил, выступая перед полицией в Порт-Судане главнокомандующий суданскими вооруженными силами генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан. Об этом сообщает АР.

«У нас война, и если с ней быстро не покончить, Судан развалится на куски», — сказал он.

AP напоминает, что похожие комментарии аль-Бурхан делал в минувший вторник во время визита в Египет. Это была первая зарубежная поездка главнокомандующего с момента начала боев в апреле между военными и СБР.

Генерал и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси тогда обсудили способы прекратить бои в Судане. Ни одна из сторон не раскрыла детали обсуждения.