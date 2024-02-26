Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался в пользу достижения в Украине мира на основе соблюдения Устава ООН и территориальной целостности этой страны.

«Мы выступаем абсолютно в пользу мира, который был бы основан на соблюдении Устава ООН, соблюдении международного права и уважении территориальной целостности Украины», — заявил он на брифинге для журналистов в Женеве.

Отвечая на вопрос о том, окажет ли ООН содействие Берну, сообщившему о намерении организовать по просьбе Киева конференцию высокого уровня по Украине, Гутерриш сказал: «Швейцария не нуждается в помощи».

Коснувшись по просьбе журналистов темы возможного вступления в конфликт стран НАТО, он пояснил: «Я не ссылался на втягивание других государств в войну как таковую». «Очевидно, что это тот конфликт, который продолжается и продолжается, а когда конфликт продолжается, то всегда есть риск эскалации», — подчеркнул генсек. «Может быть использовано больше оружия, что крайне опасно», — констатировал он.

Гутерриш отметил приверженность ООН оказанию поддержки «любым серьезным усилиям ради мира» в Украине. По его словам, всемирная организация в настоящий момент считает своими приоритетами оказание гуманитарной помощи и восстановление свободы навигации в Черном море.