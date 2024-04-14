Иран не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит более мощный ответ, говорится в письме Тегерана генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Об этом пишет РИА Новости.

В своем послании Иран подтвердил, что не ищет эскалации, однако готов воспользоваться правом на самооборону.

«Если израильский режим снова совершит какую-либо военную агрессию, ответ Ирана, несомненно, будет более мощным и решительным», — заявляют иранские власти.

В письме указано, что реагировать на действия Израиля Тегеран будет «энергично и в соответствии с международным правом».

Напомним, вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля.

Запущенные Ираном ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты не достигли территории Израиля. Об этом заявляет израильский телеканал N12.

«Все дроны были сбиты над территориями третьих стран», — отмечают журналисты.

Телеканал подчеркнул, что только несколько баллистических ракет смогли преодолеть эшелонированную систему противовоздушной обороны (ПВО). (gazeta.ru)