Венесуэла обратилась к генсекретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с переброской американских боевых кораблей в Карибское море. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава МИД Боливарианской республики Иван Хиль Пинто.

Он отметил, что Каракас обратился к Гутерришу с просьбой «о восстановлении здравого смысла» и выразил озабоченность в связи с развертыванием американских военных подразделений и даже ядерного оружия США в Карибском бассейне, что является угрозой миру. На встрече венесуэльской стороны с координатором ООН обсуждалась эскалация Вашингтоном враждебных действий в регионе.

Глава МИД подчеркнул, что Управление ООН по наркотикам и преступности (UNDOC) считает Венесуэлу территорией свободной от «незаконных культур». Хиль указал, что ложные обвинения со стороны Соединенных Штатов в наркотрафике являются предлогом для агрессии против Боливарианской республики.