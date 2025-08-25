Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует выдвинуть на пост президента страны на выборах в 2027 году председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщил Der Spiegel со ссылкой на источники из немецкого правительства. Срок полномочий действующего главы государства Франк-Вальтера Штайнмайера истекает в марте 2027 года.

Накануне в разговоре с журналистами Фридрих Мерц выступил за то, чтобы по итогу следующих президентских выборов впервые в истории Германии этот пост заняла женщина. «Это было бы хорошо»,— отметил канцлер. При этом возможных кандидатов он не назвал.

Франк-Вальтер Штайнмайер занимает пост президента с 2017 года. Сейчас продолжается его второй срок на этой должности. По законодательству ФРГ, баллотироваться на следующих выборах он не может.

Урсула фон дер Ляйен в 1990-х входила в Христианско-демократический союз, ныне возглавляемый Фридрихом Мерцем. В правительстве бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель госпожа фон дер Ляйен возглавляла министерство по делам семьи, затем стала министром труда и общественных дел. К 2013 году она была одной из самых популярных немецких политиков и стала первой женщиной, возглавившей Минобороны Германии. С 2019-го возглавляет Еврокомиссию. В 2024-м она была переизбрана второй срок.