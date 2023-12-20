Счетная палата провела проверки в Министерстве культуры и его учреждениях.

Как сообщили в палате, аудит был направлен на оценку использования средств, выделенных министерству и Агентству по кинематографии из государственного бюджета для производства фильмов и проведения киномероприятий по государственному заказу.

Кроме того, была проведена оценка соответствия правовых актов управления государственными средствами и другим государственным имуществом в период с 2022 года по 1 августа 2023 года.

Помимо министерства и агентства был проведет аудит деятельности студий «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, «Салнаме» и Filming Azerbaijan, Государственного кинофонда Азербайджана.

Аудитом проверяются средства в размере 10,7 млн манатов.

С учетом возможности наличия признаков состава преступления в выявленных нарушениях, коллегия приняла решение направить собранные материалы в Генеральную прокуратуру Азербайджана, говорится в сообщении.