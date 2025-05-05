Президент Ильхам Алиев утвердил «Положение о Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики».

Соответствующий указ подписан главой государства.

Согласно документу, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить президенту проекты новых положений о посольствах, постоянных представительствах, консульствах и почетных консулах Азербайджана в соответствии с законом «О дипломатической службе».

Кроме того, Кабинет министров должен в течение одного месяца подготовить предложения, касающиеся размеров должностных окладов сотрудников дипломатической службы, а также надбавок к ним за выслугу лет, дипломатический ранг, представительство и полномочия, а также по другим формам обеспечения, и представить их президенту. Также Кабмин должен решить и иные вопросы, вытекающие из указа.

Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры для создания нового структурного подразделения аппарата министерства на базе управления в Нахичеванской Автономной Республике, а также обеспечить реализацию других положений указа.

Одновременно утратил силу указ президента Азербайджанской Республики от 26 октября 2005 года №1066 «О должностях сотрудников дипломатической службы, работающих в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики».

Указом также утверждена структура министерства. В нее вошли аппарат МИД — управления и отделы, а также дипломатические представительства и консульства Азербайджана.