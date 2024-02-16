Утвержден новый состав Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, Президент утвердил следующий состав Кабмина:

Первый заместитель премьер – министра Азербайджанской Республики — Ягуб Абдулла оглу Эюбов;

Заместитель премьер – министра Азербайджанской Республики — Али Джавад оглу Ахмедов;

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики — Шахин Абдулла оглу Мустафаев;

Министр внутренних дел Азербайджанской Республики – Вилаят Сулейман оглу Эйвазов;

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики — Мухтар Бахадур оглу Бабаев;

Министр науки и образования Азербайджанской Республики — Эмин Эльдар оглу Амруллаев;

Министр энергетики Азербайджанской Республики – Парвиз Огтай оглу Шахбазов;

Министр труда и социальной защиты Азербайджанской Республики – Сахиль Рафиг оглу Бабаев;

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики — Кямаледдин Фаттах оглу Гейдаров;

Министр молодежи и спорта Азербайджанской республики — Фарид Фазиль оглу Гаибов;

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики — Джейхун Азиз оглу Байрамов;

Министр экономики Азербайджанской Республики — Микаил Чингиз оглу Джаббаров;

Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики – Меджнун Гадир оглу Мамедов;

Министр финансов Азербайджанской Республики — Самир Рауф оглу Шарифов;

Министр культуры Азербайджанской Республики -Адиль Габиль оглу Керимли;

Министр обороны Азербайджанской республики – Закир Аскер оглу Гасанов;

Министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики — Вугар Валех оглу Мустафаев;

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики — Рашад Наби оглу Набиев;

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики — Теймур Юсиф оглу Мусаев;

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей – Бахар Аваз гызы Мурадова.

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой – Фуад Рауф оглу Мурадов;

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики — Шахин Солтан оглу Багиров;

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики — Эльчин Исага оглу Гулиев;

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике — Таир Ягуб оглу Будагов;

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики – Анар Адиль оглу Гулиев;

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев – Ровшан Шукюр оглу Рзаев;

Начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики – Вусал Афган оглу Гусейнов;

Начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики – Али Наги оглу Нагиев;

Начальник Службы внешней разведки Азербайджанской Республики — Орхан Седьяр оглу Султанов;

Начальник Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву – Мурсал Горхмаз оглу Ибрагимов;

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана – Заур Рауф оглы Микаилов;

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики – Фуад Гумбат оглу Нагиев;

Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики – Гошгар Илахи оглу Тахмазли;

Начальник Национального архивного управления Азербайджанской Республики – Аскер Адиль оглу Расулов.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.