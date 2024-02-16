Утвержден новый состав Кабинета министров Азербайджанской Республики.
Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, Президент утвердил следующий состав Кабмина:
Первый заместитель премьер – министра Азербайджанской Республики — Ягуб Абдулла оглу Эюбов;
Заместитель премьер – министра Азербайджанской Республики — Али Джавад оглу Ахмедов;
Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики — Шахин Абдулла оглу Мустафаев;
Министр внутренних дел Азербайджанской Республики – Вилаят Сулейман оглу Эйвазов;
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики — Мухтар Бахадур оглу Бабаев;
Министр науки и образования Азербайджанской Республики — Эмин Эльдар оглу Амруллаев;
Министр энергетики Азербайджанской Республики – Парвиз Огтай оглу Шахбазов;
Министр труда и социальной защиты Азербайджанской Республики – Сахиль Рафиг оглу Бабаев;
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики — Кямаледдин Фаттах оглу Гейдаров;
Министр молодежи и спорта Азербайджанской республики — Фарид Фазиль оглу Гаибов;
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики — Джейхун Азиз оглу Байрамов;
Министр экономики Азербайджанской Республики — Микаил Чингиз оглу Джаббаров;
Министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики – Меджнун Гадир оглу Мамедов;
Министр финансов Азербайджанской Республики — Самир Рауф оглу Шарифов;
Министр культуры Азербайджанской Республики -Адиль Габиль оглу Керимли;
Министр обороны Азербайджанской республики – Закир Аскер оглу Гасанов;
Министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики — Вугар Валех оглу Мустафаев;
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики — Рашад Наби оглу Набиев;
Министр здравоохранения Азербайджанской Республики — Теймур Юсиф оглу Мусаев;
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей – Бахар Аваз гызы Мурадова.
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой – Фуад Рауф оглу Мурадов;
Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики — Шахин Солтан оглу Багиров;
Начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики — Эльчин Исага оглу Гулиев;
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике — Таир Ягуб оглу Будагов;
Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики – Анар Адиль оглу Гулиев;
Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев – Ровшан Шукюр оглу Рзаев;
Начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики – Вусал Афган оглу Гусейнов;
Начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики – Али Наги оглу Нагиев;
Начальник Службы внешней разведки Азербайджанской Республики — Орхан Седьяр оглу Султанов;
Начальник Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву – Мурсал Горхмаз оглу Ибрагимов;
Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана – Заур Рауф оглы Микаилов;
Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики – Фуад Гумбат оглу Нагиев;
Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики – Гошгар Илахи оглу Тахмазли;
Начальник Национального архивного управления Азербайджанской Республики – Аскер Адиль оглу Расулов.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.