Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду заявил, что не получал данных, которые указывали бы на то, что ядерные материалы были перевезены из объекта в иранском Исфахане в другое место после ударов США в июне.

«Нет данных, которые бы противоречили заявлению, что ядерные материалы все еще там», — приводит агентство Bloomberg слова Гросси.

Он подтвердил, что сотрудники МАГАТЭ возобновили работу в Иране. «Но пока мы не на тех объектах, где я бы хотел, чтобы мы были. Не буду этого скрывать», — подчеркнул он.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил ранее, что инспекторы МАГАТЭ прибыли в Иран для возобновления работы.

В среду Гросси провел переговоры с представителями американской администрации в Вашингтоне. В частности, он встретился с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом.