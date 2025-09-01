Иран считает генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси «главной проблемой» для возобновления сотрудничества с агентством. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает ТАСС.

«Состоялись две встречи между представителями МИД и агентства, также запланирована третья встреча. Наша главная претензия к МАГАТЭ заключается в том, что его система управления находится под влиянием гегемонистского порядка, а главная проблема состоит в личности гендиректора», — сказал он.