Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что контроль над территорией т.н. ДНР является главной проблемой в вопросе достижения мира на Украине. Об этом он сообщил в интервью телеканалу TRT Haber.

Фидан указал, что возможность урегулировать российско-украинский конфликт может появиться через несколько месяцев. Однако на данный момент ключевым препятствием он назвал разногласие в вопросе контроля над территорией ДНР. Он пояснил, что Украина отказывается выводить войска из этого региона, а Россия не намерена идти на территориальные уступки.

Глава турецкого МИД отметил, что обсуждает эту тему с американскими и европейскими деятелями. По его словам, он формирует некие альтернативные варианты решения, которые могли бы объединить обе стороны. «Но они слишком подробны, слишком неуместны здесь и могут раздражать»,— заявил он.