Жена экс-канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ен Ким-Шредер получила компенсацию в размере €20 тыс. за увольнение из агентства экономического развития NRW.Global Business без выходного пособия после посещения 9 мая торжественного приема, организованного посольством РФ в ФРГ по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет Der Spiegel.

По данным издания, после визита Шредера и его супруги в посольство РФ и ее увольнения наблюдатели ожидали возникновения трудового спора. Как пишет Der Spiegel, в начале июля Министерство экономики федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия сообщало журналу, что NRW.Global Business и компания жены экс-канцлера Mirae Translation & Communication договорились о соглашении, чтобы избежать судебного разбирательства.

В мае газета Bild писала, что Ким-Шредер уволили из NRW.Global Business. В компании она занимала должность представителя в Южной Корее. Издание отмечало, что в организации несколько раз предупреждали жену экс-канцлера о том, что представителям организации запрещено публично высказываться по политически деликатным темам, в частности, в отношении нынешней специальной военной операции России на Украине.

Как писало издание Berliner Zeitung, помимо Шредера и его жены, празднование годовщины победы над фашизмом также посетили экс-председатель госсовета ГДР Эгон Кренц, сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла и бывший лидер Левой партии Клаус Эрнст, который возглавляет комитет бундестага по защите климата и энергетике и ранее призвал к прекращению экономических санкций против России.