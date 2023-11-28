Рейтинг популярности канцлера Германии Олафа Шольца опустился на 17-е место в рейтинге популярности. Об этом свидетельствует опрос института INSA, проведенного для немецкого издания Bild.

По данным опроса, канцлер за одну лишь прошедшую неделю упал с 13 на 17 место рейтинга, в котором он на момент своего назначения занимал лидирующую позицию. На 16- й строчке расположился министр экономики Германии и заместитель Шольца Роберт Хабек. Первое место в рейтинге с самого своего назначения в 2022 году по-прежнему занимает министр обороны ФРГ Борис Писториус. За ним идут ряд оппозиционных политиков блока Христианско-демократического и Христиано-социального союзов (ХДС/ХСС). На пятой строчке находится покинувшая ряды партии «Левые» Сара Вагенкнехт, выступающая за прекращение поставок оружия Киеву и за дипломатическое решение украинского конфликта.

«Ни один канцлер не был столь плох — согласно опросам INSA», — прокомментировал результаты опроса социолог и основатель института Герман Бинкерт.

По его словам, граждане Германии недовольны правительством страны, в особенности винят в этом Шольца.

Опрос был проведен 27 ноября.