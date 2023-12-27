В США на продажу выставлен дом из кинофильма «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке». Цена таунхауса составляет 6,7 миллиона долларов.

Как передает # со ссылкой на зарубежные СМИ, дом, где снимался знаменитый фильм «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», имеет четыре спальни и столько же ванных комнат. Он расположен на Манхэттене по адресу 51 West 95th Street, между Central Park West и Columbus Avenue, и является местом, где Кевин перехитрил бандитов.

«Несмотря на то, что фильм вышел два десятилетия назад, владельцы таунхауса до сих пор получают письма от детей на свой адрес», — рассказали агенты по продаже.

В доме есть декоративная лепнина, высокие потолки, полы из орехового дерева и два эркера. Также имеются гостиная и столовая со стеклянными дверями, которые открываются в сад с деревьями, где расположена деревянная терраса. Первоначально таунхаус продавался за 7,65 миллиона долларов, когда только был выставлен на продажу в марте этого года, в июне цена упала до 6,7 миллиона долларов.