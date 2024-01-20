Зубной протез экс-премьера Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965 годы) выставлен на торги аукционного дома The Cotswold Auction Company в городе Челтнем (графство Глостершир) на западе Англии. Предварительная оценочная стоимость лота составляет $6-10 тыс.

«Протез Черчилля входит в число самых необычных предметов, которые мы когда-либо продавали», — приводит газета The Guardian слова главы аукционного дома Лиз Пул.

Зубной протез, о котором идет речь, был на Черчилле во время произнесения им речи «Мы будем сражаться на пляжах» в британском парламенте 4 июня 1940 года. Это одна из самых знаменитых речей политика, произнесенная им после вступления Великобритании во Вторую мировую войну.

Протез был разработан дантистом Уилфредом Фишем и позволял экс-премьеру не шепелявить, чем он страдал с детства. Всего было изготовлено несколько экземпляров, с одним из них Черчилль был похоронен. Запасной экземпляр передали музею Королевского колледжа хирургов в Лондоне.