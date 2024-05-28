На аукционе продали карманные часы, принадлежавшие бывшему главе правительства Великобритании Уинстону Черчиллю. Экспонат оценили в 76 тысяч фунтов стерлингов (более 89 тысяч евро).

Часы изготовлены из 18-каратного золота. На них также выгравирована подпись Уинстона Черчилля. На внутреннем корпусе часов есть надпись — «Уинстону с благодарностью Г.Г.Асквит на Рождество 1905 года», сообщает hromadske.ua.

Как пишет BBC, эти часы были подарком за «смелый шаг» Уинстона Черчилля, когда он в 1904 году перешел на сторону Либеральной партии из-за разногласий с консервативным руководством касательно его позиции по поводу тарифной реформы.

Часы перешли частному коллекционеру в Великобритании после «отчаянной борьбы». Аукционный дом заявил, что во время торгов наблюдалась «горячая конкуренция в интернете, в том числе из США».