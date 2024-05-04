В результате стрельбы во время вечеринки для будущей матери в Нью-Йорке один человек погиб и трое пострадали. Об этом в субботу, 4 мая, сообщил телеканал NBC New York.

Прибывшие после вызова офицеры полиции обнаружили несколько жертв с огнестрельными ранениями в небольшом заведении, где проходила вечеринка.

По информации газеты, 24-летний мужчина получил ранение в грудь; его срочно доставили в больницу Ямайки, однако спасти не успели. Двое других мужчин в возрасте 45 и 25 лет также были доставлены в ближайшую больницу с огнестрельными ранениями. Позже в больницу был доставлен еще один раненый — у 43-летнего пострадавшего насчитали три ранения, два из них в руку, одно в ногу.

Полиция продолжает поиски стрелявшего. Ведомство не предоставило никакой информации о том, что привело к перестрелке.