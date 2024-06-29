Экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиян, принадлежащий к крылу реформистов, лидирует на досрочных выборах президента Ирана по результатам подсчета голосов на большинстве — 47,6 тыс. из 58,6 тыс. — избирательных участков. Об этом сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

Как он отметил в эфире телеканала IRIB, после подсчета 19 млн голосов (всего 61 млн избирателей) Пезешкиян набирает 8,302 млн, представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Саид Джалили — 7,189 млн.

Явка на выборах пока неизвестна. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить более 50% голосов. В противном случае ровно через неделю пройдет второй тур, в котором примут участие два претендента, набравшие наибольшее число голосов в первом туре. Как отмечает иранская газета Farhikhtegan, ожидается второй тур. (ТАСС)