В Азербайджане начался период предвыборной агитации кандидатов на досрочных выборах президента.
Как сообщает #, 6 февраля в 08:00 агитационный период будет завершен.
Отметим, что процесс регистрации кандидатов в президенты в Азербайджане завершился 9 января.
ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля:
1. Кандидат в президенты от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев;
2. Независимый кандидат Захид Орудж;
3. Кандидат в президенты от партии «Национальный фронт» Рази Нуруллаев;
4. Кандидат в президенты от партии «Великое созидание» Фазиль Мустафа;
5. Кандидат в президенты от партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев;
6. Кандидат в президенты от партии «Народный фронт целостного Азербайджана» Гудрат Гасангулиев
7. Независимый кандидат Фуад Алиев.