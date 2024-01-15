В Азербайджане начался период предвыборной агитации кандидатов на досрочных выборах президента.

Как сообщает #, 6 февраля в 08:00 агитационный период будет завершен.

Отметим, что процесс регистрации кандидатов в президенты в Азербайджане завершился 9 января.

ЦИК зарегистрировала 7 кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля:

1. Кандидат в президенты от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев;

2. Независимый кандидат Захид Орудж;

3. Кандидат в президенты от партии «Национальный фронт» Рази Нуруллаев;

4. Кандидат в президенты от партии «Великое созидание» Фазиль Мустафа;

5. Кандидат в президенты от партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев;

6. Кандидат в президенты от партии «Народный фронт целостного Азербайджана» Гудрат Гасангулиев

7. Независимый кандидат Фуад Алиев.