Правый популист, евроскептик Джордже Симион, как показывают экзит-полы, лидирует на прошедших в воскресенье в Румынии повторных выборах президента. Симион получает 30-33% голосов в первом туре.

Вслед за ним по голосам избирателей идут кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску и мэр Бухареста Никушор Дан. Обоих называют центристскими и проевропейскими кандидатами. Они сейчас делят второе место с примерным результатом в 20-21% процент.

Эти данные экзит-полов не включают значительное число голосов румын, проживающих за рубежом, где популярны Симион и Дан, отмечает Reuters. Для победы в первом туре необходимо более 50%.

Вскоре после появления первых результатов СМИ распространили заявление Джордже Симиона о том, что он «останется верным» лидеру ноябрьского голосования, популисту Кэлину Джорджеску. Результаты тех выборов отменил Конституционный суд из-за возможного российского вмешательства и нарушения правил ведения избирательной кампании. Против самого Джорджеску было возбуждено уголовное дело, суд запретил ему повторно баллотироваться. (svoboda.org)