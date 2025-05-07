Walt Disney построит парк развлечений в Абу-Даби, и это будет уже седьмой такой парк в мире. Об этом компания объявила сегодня во время презентации результатов второго квартала текущего финансового года.

Парк будет построен по проектам инженеров Disney на искусственном острове Яс в Абу-Даби, строительные работы будет вести компания Miral. Выбор места для очередного парка, как отмечает Walt Disney, был обусловлен удобством расположения — «около трети населения мира живет на расстоянии четырех часов полета от ОАЭ, и туристический рынок региона потенциально способен привлечь 500 млн гостей». На острове Яс уже работают парк аттракционов Warner Bros., тематический парк Ferrari World, есть аквапарки и другие развлекательные заведения, а также поля для гольфа и десятки гостиниц.

Результаты второго квартала Walt Disney оказались лучше ожиданий аналитиков Уолл-стрит. Выручка выросла на 7%, до $23,62 млрд, операционная прибыль взлетела на 15%, до $4,4 млрд, доход на одну акцию — на 20%, до $1,45 млрд. Акции компании отреагировали на итоги квартала ростом на 9%. (kommersant)