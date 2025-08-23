Во французских Пиренеях директор парка аттракционов отказался впустить 150 детей из Израиля.

Для группы детей в возрасте от восьми до 16 лет заранее забронировали посещение, однако на входе им отказали. Сначала руководитель парка объяснил это «личными убеждениями», затем сослался на шторм. Впоследствии он отрицал, что его действия были связаны с дискриминацией, передает bild.de.

Инцидент вызвал волну возмущения во Франции и за ее пределами. Президент регионального отделения еврейского объединения CRIF Перла Данан заявила, что директор парка «пересек границу».

В прокуратуре Франции сообщили об аресте директора парка, не назвав его имени. Ему грозит до трех лет тюрьмы за религиозную дискриминацию. Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо назвал произошедшее «серьезным инцидентом» и потребовал «жестких последствий».

Еврейские организации назвали отказ «серьезным нападением на фундаментальные ценности республики». По данным МВД Франции, уровень антисемитизма в стране достиг рекорда: с января по май было зафиксировано 504 таких инцидента — вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.