Госдеп США не согласовал поездку российских дипломатов на церемонию открытия монумента святому праведному Иоанну Кронштадтскому в Сан-Диего (штат Калифорния).

Как передает # со ссылкой на «Коммерсант», об этом сообщили в посольстве России в США.

«Дипломаты РФ хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, а также укреплению единства нашей диаспоры. <…> Однако госдепартамент отказал нам в согласовании поездки», — отмечают в дипмиссии.

Памятник Иоанну Кронштадтскому был открыт 29 октября на территории православного храма в Сан-Диего. После мероприятия архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл провел богослужение. Памятник был отлит и освящен в Санкт-Петербурге, после чего его доставили в Соединенные Штаты.