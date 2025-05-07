Соглашение о прекращении огня, достигнутое США и йеменскими хуситами при посредничестве Омана, обеспечит свободу судоходства в Красном море. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди.

«С удовлетворением подтверждаю, что последние новости о ситуации в Красном море означают, что дипломатические усилия привели к прекращению конфликта между США и «Ансар Аллах» в Йемене. Они больше не будут нападать друг на друга, что обеспечит свободу судоходства для международного торгового флота в Красном море», — написал министр на своей странице в X.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что хуситы согласились прекратить нападения на суда в Красном море, поэтому американские войска больше не будут наносить удары по объектам повстанцев на территории Йемена. Вскоре после заявления Трампа глава оманского внешнеполитического ведомства сообщил, что США и хуситы договорились о прекращении огня в Йемене при посредничестве султаната. По его словам, соглашение предполагает, что хуситы откажутся от нападений на пересекающие Баб-эль-Мандебский пролив суда, в том числе американские.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства с помощью ракет.