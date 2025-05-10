Президент США Дональд Трамп заявил о полном прекращении огня между Индией и Пакистаном при посредничестве Вашингтона.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве США я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Поздравляю обе страны с проявлением здравого смысла и высокого интеллекта. Благодарю за внимание к этому важному вопросу!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Информацию о прекращении огня с Индией подтвердил вице-премьер Пакистана Исхак Дар в разговоре с Би-би-си.

Отношения между Индией и Пакистаном резко обострились после вооруженного нападения 22 апреля на индийских туристов в подконтрольной Индии части Кашмира, ответственность за которое взяла исламистская сепаратистская группировка. Жертвами нападения, которое власти Индии охарактеризовали как теракт, стали 26 человек. Утверждается, что двое из трех нападавших имеют пакистанское гражданство.

Индия начала военную операцию против Пакистана 6 мая. Дели заявил, что целью армии была инфраструктура, использовавшаяся для подготовки терактов. В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство и начал ракетные обстрелы.

10 мая Пакистан объявил о масштабной военноё операции «Прочная стена» против Индии. Исламабад объяснил начало боевых действий необходимостью защитить суверенитет страны и её «угнетённых граждан».

По данным СМИ, пакистанская армия атаковала несколько индийских военных объектов. Дели обвинил пакистанскую армию в ударах по жилым районам. (svoboda.org)