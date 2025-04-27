После того, как во вторник в Палахгаме были убиты 26 туристов, и Индия обвинила в этом Пакистан, напряжение между двумя странами усилилось, сообщает Би-би-си. Прекращено авиасообщение и торговля, высланы дипломаты, Индия выходит из договора о водах, а Пакистан обещает расценивать попытку отрезать водоснабжение как объявление войны.

Индийская полиция опубликовала имена троих подозреваемых боевиков и указала, что двое из них — пакистанцы.

В среду вечером Индия понизила уровень дипломатических отношений с Пакистаном, почти в два раза сократив численность работников посольств, объявила о закрытии единственного сухопутного пограничного перехода между странами и приостановила действие соглашения по водам реки Инд, заключенного в 1960 году. Визы пакистанцев, выданные по системе освобождения от виз Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества, будут аннулированы в трехдневный срок.

Правительство Пакистана в четверг ввело серию ответных мер: приостановило действие виз для граждан Индии, за исключением сикхских паломников, объявило индийских военных советников персонами нон грата и предписало им покинуть страну.

Воздушное пространство Пакистана было закрыто «для всех авиалиний, принадлежащих Индии или управляемых Индией», был также закрыт основной пограничный пост Вагах и остановлена вся торговля, в том числе транзит товаров.

Пакистан предупредил, что любая попытка Индии остановить поставки воды из реки Инд будет расцениваться как «акт войны», и ответ на него будет соответствующим.

В заявлении пакистанских властей говорится об отсутствии «достоверного расследования и проверяемых доказательств», а попытки Индии связать атаку в Кашмире с Пакистаном называются «легкомысленными, лишенными рациональности и логики».

Халид Хуссейн Баат, председатель национального фермерского союза Пакистана, охарактеризовал действия Индии как акт агрессии.

«Это настоящая война, — цитирует его Reuters. — У нас и так нехватка воды из-за изменения климата. В этом году мало дождей и мало снега, и уровень воды уже на 20–25% ниже, чем в прошлом году».

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх пообещал «жесткий ответ», заявив о готовности действовать не только против исполнителей, но и против организаторов нападений на индийской земле.

Не исключено, что соглашение о прекращении огня 2021 года по линии контроля уже начало разрушаться, и премьер-министр Индии Нарендра Моди может одобрить возобновление обстрелов через границу. Кроме того, могут возобновиться авиаудары или даже удары крылатыми ракетами, как это было в 2019 году. Все это несет риски ответной эскалации.

Одним из самых серьезных рисков в любом кризисе между Индией и Пакистаном является то, что обе страны обладают ядерным оружием.

Если в каком-то виде разгорится вооруженный конфликт между этими соседними государствами, то можно ли исключать, что близко расположенный к ним Китай воспользуется такой ситуацией для попытки захвата острова Тайвань? А всё это вместе может грозить и глобальной эскалацией, в мировом масштабе.

Своим мнением о складывающейся ситуации поделились с «Зеркалом» известные иностранные эксперты.

Сопредседатель политической партии «Демократический выбор», член совета фонда «Либеральная миссия» (Москва) Сергей Жаворонков:

— Я сомневаюсь в том, что Пакистан начнет боевые действия — его армия значительно меньше, беднее и хуже технически оснащена. Проблема того, что правительство Пакистана далеко не полностью контролирует значительную часть своей территории, но отказывается это признавать, а в высшем военном руководстве есть люди, симпатизирующие исламским боевикам, достаточно давняя — она хорошо проявилась еще со времен военной операции США и союзников в Афганистане. Потому полагаю, что после обмена громкими заявлениями и возможно некоторых небольших столкновений возобновится режим перемирия.

Что касается ядерного оружия, то оно выступает в данном случае не как фактор эскалации, а наоборот — после обретения Индией и Пакистаном ядерного оружия количество столкновений на границе существенно снизилось.

Мне не кажется также, что данный конфликт окажет влияние на поведение Китая в ситуации с Тайванем. Да, симпатии Китая очевидно на стороне Пакистана, как из-за наличия территориальных споров с Индией (в 2020 г. дошло и до стрельбы), так и из-за того, что Индия является серьезным экономическим конкурентом Китая, обладая бедным, но в то же время довольно образованным населением. Но индо-пакистанские споры очевидно не приоритет для Китая, и Индия никоим образом не выражала готовность как-то помогать Тайваню, так что тут не может быть речи об «удобном моменте» для атаки на Тайвань.

Вопрос возможного нападения Китая на Тайвань зависит прежде всего от оценки Китаем состояния собственной армии и армии противника, во-вторую очередь от оценки готовности США помогать Тайваню (такая готовность декларируется большинством американских политиков, но обязывающего соглашения у США с Тайванем нет), в-третьих, от оценки шансов на мирную реинтеграцию (в ближайшие годы при власти Демократической партии ее не произойдет, но Китай может попробовать и подождать перемен в тайванской власти).

Казахский политолог Казбек Бейсебаев:

— Напряженность между Индией и Пакистаном, когда обе страны стягивали свои вооруженные силы, бывала и раньше. Но потом всё как-то успокаивалось.

Однако нынешняя ситуация особенная, поскольку в мире в разных местах одновременно возникли реальные угрозы большой войны. В Украине уже четвертый год идет самая настоящая война. Еще надо упомянуть Ближний Восток, хуситов, Сирию, Иран и Израиль.

Если напряженность между Индией и Пакистаном, обладающими ядерным оружием, перейдет в войну, то может вспыхнуть и в других регионах. Причем, не только там, где существует потенциальная угроза войны, но и там, где спокойно и мирно. Есть ощущение, что силы, называемые глубинными правительствами, в своих далеко идущих интересах хотят глобальной эскалации в мировом масштабе. Нельзя исключать, что Китай может воспользоваться ситуацией и окончательно решать вопрос Тайваня в свою пользу.

Если так и случится, то также нельзя исключать, что и против Китая могут быть приняты меры. Например, разожгут очаг напряженности на северо-западе КНР, который географически относится к региону Центральная Азия.

Поэтому эскалация и угрозы войны могут возникнуть в любом месте.