Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность военной конфронтацией между Индией и Пакистаном. Об этом со ссылкой на представителя генсека сообщает Arab News.

Гутерриш призвал обе стороны к максимальной сдержанности. Он подчеркнул, что мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном.

Вечером 6 мая министерство обороны Индии сообщило о начале операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли удары по девяти объектам на территории Пакистана. По заявлению индийского военного ведомства, пакистанские военные объекты атаке не подверглись, целью стала «террористическая инфраструктура». Пакистанская армия подтвердила, что Индия нанесла ракетные удары по трем целям на территории страны и в подконтрольных Исламабаду районах.