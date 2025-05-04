В субботу, 3 мая, Пакистан провёл испытание баллистической ракеты Abdali с дальностью действия до 450 км. Это произошло на фоне резкого обострения отношений с Индией после теракта в курортном городе Пахалгам, расположенном в регионе Кашмир, сообщает Associated Press. Пакистанские военные заявили, что запуск был направлен на проверку боевой готовности армии и ключевых технических параметров ракеты, в том числе навигационных систем и маневренности.

Президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф поздравили разработчиков с успешным испытанием. Запуск был осуществлен не в сторону границы с Индией, а в направлении Аравийского моря или пустынь Белуджистана.Но не только это свидетельствует о том, что конфликт между Индией и Пакистаном будет только разрастаться, принимая разные формы.

Международный валютный фонд (МВФ) отклонил просьбу Индии о прекращении финансовой помощи Пакистану, подтвердив, что запланированное на 9 мая заседание Исполнительного совета пройдет в соответствии с планом. Как передает Samaa.tv, на встрече будут рассмотрены запросы Пакистана на финансовую помощь, включая значительный пакет помощи в размере 2,3 млрд долларов США.

Представитель МВФ Махир Бениси пояснил, что встреча состоится 9 мая без задержек, и будет обсуждаться просьба Пакистана о помощи. На вопрос о возражениях Индии Бениси подчеркнул, что МВФ не может комментировать опасения других стран. Чиновники Министерства финансов Пакистана выразили уверенность, что страна получит важную финансовую поддержку в ходе этой встречи. Они ожидают одобрения программы Resilience and Sustainability Facility (RSF) на сумму 1,3 млрд долларов, направленной на решение проблем изменения климата, а также важного добавления 1 млрд долларов к текущей программе Extended Fund Facility (EFF) на сумму 7 млрд долларов. Ожидается, что эти средства будут выплачены частями в течение 28 месяцев.

И тут имеет смысл напомнить о базовых вещах. Националистическая идеология: Моди и его партия Бхаратия Джаната Парти (БДП) придерживаются идеологии хиндутвы — представления о том, что Индия должна быть прежде всего индуистским государством. Это ставит под угрозу многоконфессиональный и светский характер страны. Принятие закона о гражданстве (CAA), исключающего мусульман из списка религиозных беженцев, а также действия против мусульманского населения (например, погромы и демонтаж мечетей)являются примерами этно-религиозной дискриминации.

В итоге, в 2024 году мусульмане составили лишь 4,4% депутатов Лок сабхи (нижней палаты парламента Индии), что является самым низким показателем за последние шесть десятилетий. При этом мусульмане составляют около 14% населения страны. Из 543 мест в парламенте только 24 заняты мусульманами, и ни один из них не представляет правящую коалицию во главе с партией Бхарати Джаната Парти (БДП).

Подавляющее большинство мусульманских депутатов избраны от оппозиционного альянса INDIA, включающего партии Конгресс, Тринамул Конгресс, Самаджвади и другие. БДП, возглавляемая премьер-министром Нарендрой Моди, не имеет ни одного мусульманского депутата в парламенте. В 2024 году партия выдвинула лишь одного мусульманского кандидата, который проиграл выборы

При этом, Моди использует разделение на «настоящих» индийцев и «предателей», что раскалывает общество. Сторонники Моди, в свою очередь, утверждают, что его политика укрепляет суверенитет, стабильность и развитие страны. При этом фактом остается то, что с момента прихода к власти в 2014 году, правительство Нарендры Моди и БДП продвигают политику индуистского национализма, что оказывает значительное влияние на мусульманское население страны.

А ведь были и иные времена. Индия — светское государство с конституцией, которая гарантирует равные права всем гражданам независимо от их религии. Президентом Индии в 2002–2007 годах был мусульманин Абдул Калам. Вице-президентами Индии в 1967–1969 и 1984–1987 годах были также мусульмане — Захир Хуссейн и Шанкар Даял Шарма. Но, сейчас у власти в Индии Нарендра Моди. И то, что именно при нем конфликт Индии с Пакистаном вышел на столь опасный уровень, не удивительно.