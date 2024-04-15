Жители Ближнего Востока столкнулись с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации в воскресенье, 14 апреля. Гутерриш призвал к «максимальной сдержанности» в регионе, которому, по его словам, необходимо «отойти от края пропасти» на фоне атаки Ирана на Израиль.

Международное сообщество несет ответственность за взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, подчеркнул генсек ООН. Он также заявил о необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа, освобождения заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС, и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи.»Ни регион, ни мир не могут позволить себе еще большую войну», — резюмировал Гутерриш. (dw)