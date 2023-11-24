Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Антарктиду и на фоне ледников призвал мир контролировать изменение климата, чтобы не допустить рекордного таяния льда.

«Я приехал в Антарктику в преддверии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Лед здесь тает с рекордной скоростью, и в результате увеличивается уровень моря, а жизни и средства к существованию на побережьях по всему миру оказываются под угрозой. Возьмем климатический кризис под контроль», — написал глава организации в соцсети X (ранее Twitter) накануне конференции, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае.

Гутерриш также призвал защитить Антарктиду, «чтобы защитить себя».

В конце октября генсек ООН побывал у подножия горы Эверест, где увидел «ужасные последствия климатического кризиса» и призвал к борьбе против роста температур.