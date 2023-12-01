Италия внесет 100 млн евро в новый фонд для возмещения потерь и ущерба от изменения климата развивающимся государствам, который был учрежден на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

Как сообщает # со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, выступая на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованного в рамках COP28.

«Италия внесет 100 млн евро в фонд (Loss & Damage Fund), призванный помочь наиболее бедным и уязвимым странам в преодолении природных катаклизмов», — сказала она.

По ее словам, продовольственная безопасность является «стратегическим приоритетом для внешней политики» страны, а также напомнила о национальном «плане Маттей», предполагающем инвестиции и проекты для развития африканских стран, в том числе в сельскохозяйственном секторе.