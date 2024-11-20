Франция, известная своей враждебностью к Азербайджану, предпринимает попытки подорвать климатическую конференцию COP29, проходящую в Баку.

Как сообщает #, об этом говорится в статье «Цель — очернить Баку, мишень Франции — климатический саммит в Баку», опубликованной на сайте турецкого телеканала Haber Global.

Автор статьи Эмре Озтюрк пишет, что Франция занималась активной лоббистской деятельностью, однако эти усилия не увенчались успехом.

По данным издания, разведывательное агентство Intelligence Online сообщило о деятельности французской лоббистской организации Havas, направленной на дискредитацию COP29. Проводимая в Европе, США и России кампания строилась на аргументе, что проведение саммита в нефтедобывающей стране недопустимо. Тем не менее, благодаря дипломатическим усилиям Азербайджана, Франция не смогла достичь своих целей.