Президент Украины Владимир Зеленский предупредил международное сообщество, что президент Российской Федерации Владимир Путин, развязавший захватническую войну против Украины, может любого превратить в мишень. Об этом глава государства заявил во время встречи с дипломатами, представителями государств и международных организаций.

«Мы должны все осознавать, что нынешняя Россия презирает не просто кого-то в мире, а все принципы, которые регулируют жизнь в мире. То есть, каждый в мире, в тот или иной момент, по той или иной причине, может стать мишенью для России. Это важно честно признавать, когда кто-то пренебрегает всеми правилами и принципами. Этот кто-то представляет собой глобальную угрозу. Путин не понимает ничего, кроме силы, и не любит ничего, кроме денег. Именно поэтому, этот год должен добавить Украине, каждому из наших государств и нашему сотрудничеству больше силы и больше принципиальных шагов», — подчеркнул Зеленский.

При этом, глава государства сказал, что Украина приглашает все уважаемые государства и компании к оборонному сотрудничеству.

«Мы должны укреплять наши арсеналы и адаптировать их к условиям современных вызовов современной войны», — отметил президент.

Зеленский добавил, что совместно надо работать над тем, чтобы России не удавалось обходить санкции мира.

«Санкции — это механизм сокращения сроков и интенсивности путинской агрессии», — убежден глава государства.

Также он сказал о важности конфискации замороженных российских активов.

«Чем быстрее они будут конфискованы, тем быстрее Путин почувствует настоящую цену агрессии против международного права. Только так он почувствует», — заявил Зеленский.