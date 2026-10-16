Власти Нидерландов планируют на 2027 год субсидию в размере более €1 млрд для государственной компании Energie Beheer Nederland (EBN) на покрытие расходов на заполнение газохранилищ. Об этом говорится в заключении Счетной палаты королевства по проекту бюджета на 2027 год.

Отмечается, что сумма кредита для EBN составляет €21 млрд, а субсидии — «чуть более» €1 млрд. Кредитные средства предназначены для закупки газа и внесения дополнительного обеспечения при резком росте цен. Субсидия покрывает расходы на управление, финансирование и убытки от торговых операций.

EBN участвует в заполнении хранилищ, если коммерческие компании не обеспечивают достаточные запасы. Финансирование субсидии предполагается обеспечить за счет сбора с пользователей газотранспортной системы Gasunie Transport Services.

В сентябре правительство Нидерландов признало необходимость пересмотра действующей политики формирования газовых запасов на фоне трудностей с заполнением хранилищ. В сообщении от 25 сентября кабмин указал, что государству приходится брать на себя «все большую часть расходов» на создание запасов газа, поскольку участники рынка сокращают такую деятельность. Власти намерены добиваться пересмотра европейских требований, чтобы объем обязательных запасов определялся потреблением газа, а не вместимостью хранилищ.

На фоне курса ЕС на отказ от российского газа и прекращения добычи на месторождении Гронинген Нидерланды стали сильнее зависеть от импортного СПГ, доступности поставок и колебаний мировых цен. Нидерландский газотранспортный оператор GTS предупреждает, что растущая зависимость от импорта усиливает воздействие геополитических рисков на энергоснабжение страны. Высокая стоимость газа осложняет формирование зимних запасов: в сентябре правительство снизило обязательный ориентир заполнения хранилищ с 74% до 64%, объяснив это необходимостью избежать дополнительного роста цен при напряженной ситуации на рынке. Дополнительное давление в 2026 году оказывают перебои с поставками СПГ с Ближнего Востока после начала войны США и Израиля против Ирана: по данным Reuters, по состоянию на 12 октября европейские биржевые цены на газ выросли с начала года более чем на 150%. Предстоящий с января 2027 года полный запрет ЕС на импорт российского СПГ дополнительно ограничит предложение на европейском рынке.