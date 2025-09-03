США атакуют Венесуэлу под надуманным предлогом, чтобы захватить природные богатства страны и не допустить независимого развития республики.

Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Империализм направляет [к берегам Венесуэлы] восемь военных кораблей, атомную подводную лодку, нацеливает на нас 1 200 ракет под надуманным предлогом, в который никто не верит, в том числе американская молодежь не верит в ложь [госсекретаря США] Марко Рубио», — заявил Мадуро.

Он считает, что Рубио «управляет Белым домом, мафией Майами и хочет запятнать кровью имя президента [США] Дональда Трампа».

Мадуро заявил, что США намереваются бесплатно получить венесуэльскую нефть, газ, золото, другие полезные ископаемые. Он также считает, что главная цель агрессии — «покончить с самым крупным проектом развития в Латинской Америке, проектом великого освободителя Симона Боливара <…> и положить конец примеру, который подает Венесуэла».

Мадуро подчеркнул, что США не удастся добиться поставленной цели и в «суверенной Венесуэле будут царить мир, равенство, демократия и свобода».