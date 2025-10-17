Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике озвученное решение администрации США разрешить ЦРУ вести подрывную работу против Боливарианской Республики.

«Правительство США разрешает ЦРУ проводить операции против мира в Венесуэле, <…>, при этом никогда ни одно американское правительство ранее открыто не сообщало, что направляет ЦРУ убивать, уничтожать власть и страну», — заявил Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Президент напомнил, что все военные перевороты в Латинской Америке совершались при участии ЦРУ, что подтверждается рассекреченными документами американского правительства.

Мадуро выразил уверенность в том, что спецслужбы США не прекращали подрывную деятельность в Венесуэле. Он подчеркнул, что республика «вновь победит открытый заговор, интервенционистскую политику, направленную на смену режима, и отстоит право венесуэльского народа на мир и стабильность».