Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу послание с призывом оказать содействие в прекращении враждебных действий и агрессии США против Боливарианской Республики.

«Я обращаюсь к вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность Боливарианской Республики Венесуэла эскалацией агрессии правительства Соединенных Штатов Америки против нашей страны, достигшей в последние дни беспрецедентного уровня угрозы миру и безопасности Латинской Америки и Карибского бассейна», — указал Мадуро.

Президент отметил, что в течение многих лет Венесуэла была объектом систематической политики преследований со стороны США, но «сегодня эта агрессия перешла в более опасную плоскость: военное развертывание в Карибском бассейне военно-морских и военно-воздушных сил США, включая эсминцы и ракетный крейсер, а также быстроходную атомную подводную лодку». Мадуро добавил, что эти действия являются вопиющим нарушением Устава ООН и Договора Тлателолко, «который предусматривает денуклеаризацию Латинской Америки и Карибского бассейна».

Венесуэльский лидер обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой оказать содействие в прекращении враждебных действий правительства США против Боливарианской Республики и в соблюдении территориальной целостности, и суверенитета страны.