Администрация президента США Дональд Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле в рамках усиления кампании против лидера страны Николаса Мадуро.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Это разрешение, как указывает СМИ, является очередным шагом в кампании давления на Венесуэлу с конечной целью отстранения Мадуро от власти. По данным издания, оно было дано на фоне того, как военные США уже разрабатывают варианты для президента Трампа, включая возможные удары внутри самой Венесуэлы.

Газета отмечает, что масштаб наращивания военной мощи США в регионе значителен: в настоящее время там находится 10 000 американских военнослужащих, восемь кораблей и одна подводная лодка. Военные США уже нанесли несколько ударов по гражданским судам у побережья Венесуэлы, которые, по утверждению администрации, перевозили наркотики.

Стратегия администрации, разработанная госсекретарем и помощником президента по нацбезопасности Марко Рубио, направлена на отстранение Мадуро от власти. Чиновники администрации утверждают, что Мадуро возглавляет венесуэльскую картельную сеть, что позволяет им представлять его отстранение от власти как контрнаркотическую операцию, ссылаясь на обвинительное заключение Министерства юстиции от 2020 года.