Следственный комитет Армении сообщил о задержании мужчины по подозрению в подготовке к захвату власти в стране. Информацию об этом передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение с сайта СК.

В силовом ведомстве сообщили, что 21 мая из полиции поступило сообщение о подготовке к узурпации власти.

«В связи с этим в главном управлении СК по расследованию преступлений против государства, основ конституционного строя и общественной безопасности возбуждено уголовное дело… Принято решение о задержании гражданина Г.Г.», — сообщили в СК.

В сообщении уточняется, что мужчина с антиправительственными взглядами выступал против внешней и внутренней политики руководства Армении и намеревался вместе с неустановленными лицами узурпировать власть, захватить здания правительства, парламента и полиции и овладеть полномочиями правительства и Национального собрания. По данным ведомства, реализовать свои планы он собирался во время митинга 26 мая.